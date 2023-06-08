Литва
В Литве статистика расходов доступна только за 2021 год, но в странах Европы эти цифры из года в год существенно не меняются. В 2021 году статистика расходов литовцев в процентах от среднемесячного дохода выглядела следующим образом.
Еда - 30%
Алкоголь и табак — 2,9%
Одежда и обувь — 6,1%
Оплата коммунальных услуг — 15,7%
Здравоохранение — 6,6%
Транспорт — 12%
Культура и отдых — 3,7%
Беларусь
Расходы белорусов в 2022 году выглядели так:
Еда - 39,7%
Алкоголь и табачные изделия — 2,5%
Одежда и обувь — 6,5%
Коммунальные услуги — 6,5%
Здравоохранение — 6,3%
Транспорт — 10,1%
Культура и отдых — 3,6%
Польша
В 2022 г. одно домохозяйство в Польше тратило 65,6% своего месячного дохода (95% в Беларуси). В целом в процентном отношении к доходу расходы поляков были следующими:
Еда и безалкогольные напитки — 26,7%
Алкоголь и табачные изделия — 2,5%
Одежда и обувь — 4,2%
Оплата коммунальных услуг — 19%
Здравоохранение — 5,5%
Транспорт — 9,8%
Культура и отдых — 6,1%
Россия
В России последние данные о расходах граждан также относятся к 2021 году. Расходы от общего дохода составляют :
Еда - 30,4%
Алкоголь и табак - 3%
Одежда и обувь — 7,8%
Оплата коммунальных услуг — 11,4%
Здравоохранение — 4,2%
Транспорт — 14,2%
Культура и отдых — 5,6%
Германия
Для сравнения мы посмотрели, сколько тратится на разные категории товаров и услуг в экономически развитой Германии. На продукты там уходит менее 15%. А расходы в целом выглядят так:
Продукты питания (включая табак) — 15,3%
Одежда и обувь — 3,7%
Оплата коммунальных услуг — 36,8%
Здравоохранение — 4,4%
Транспорт — 12,3%
Культура и отдых — 9,7%
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