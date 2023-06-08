Как жители Литвы распоряжаются своим бюджетом по сравнению с соседями

На что литовцы тратят большую часть своих денег по сравнению с жителями Беларуси, Польши, Германии и России

Литва

В Литве статистика расходов доступна только за 2021 год, но в странах Европы эти цифры из года в год существенно не меняются. В 2021 году статистика расходов литовцев в процентах от среднемесячного дохода выглядела следующим образом.

Еда - 30%

Алкоголь и табак — 2,9%

Одежда и обувь — 6,1%

Оплата коммунальных услуг — 15,7%

Здравоохранение — 6,6%

Транспорт — 12%

Культура и отдых — 3,7%

Беларусь



Расходы белорусов в 2022 году выглядели так:

Еда - 39,7%

Алкоголь и табачные изделия — 2,5%

Одежда и обувь — 6,5%

Коммунальные услуги — 6,5%

Здравоохранение — 6,3%

Транспорт — 10,1%

Культура и отдых — 3,6%

Польша



В 2022 г. одно домохозяйство в Польше тратило 65,6% своего месячного дохода (95% в Беларуси). В целом в процентном отношении к доходу расходы поляков были следующими:

Еда и безалкогольные напитки — 26,7%

Алкоголь и табачные изделия — 2,5%

Одежда и обувь — 4,2%

Оплата коммунальных услуг — 19%

Здравоохранение — 5,5%

Транспорт — 9,8%

Культура и отдых — 6,1%

Россия



В России последние данные о расходах граждан также относятся к 2021 году. Расходы от общего дохода составляют :

Еда - 30,4%

Алкоголь и табак - 3%

Одежда и обувь — 7,8%

Оплата коммунальных услуг — 11,4%

Здравоохранение — 4,2%

Транспорт — 14,2%

Культура и отдых — 5,6%

Германия



Для сравнения мы посмотрели, сколько тратится на разные категории товаров и услуг в экономически развитой Германии. На продукты там уходит менее 15%. А расходы в целом выглядят так:

Продукты питания (включая табак) — 15,3%

Одежда и обувь — 3,7%

Оплата коммунальных услуг — 36,8%

Здравоохранение — 4,4%

Транспорт — 12,3%

Культура и отдых — 9,7%

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!