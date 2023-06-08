В мае в Литве была зафиксирована месячная дефляция

В мае 2023 года по сравнению с апрелем цены на потребительские товары и услуги снизились на 0,2 проц., сообщает Государственное агентство данных.

В основном на это повлияло снижение цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, овощи и рост цен на бытовые товары краткосрочного использования, услуги размещения, мясо и продукты из него, обувь, фармацевтические товары, одежду, техосмотр и ремонт личного автотранспорта и табачные изделия.

Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,4 проц., цены на услуги выросли на 0,3 проц.

Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, снизились на 0,8 проц., рыночные – на 0,1 проц.

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В мае, по сравнению с апрелем, цены на транспортные товары и услуги снизились на 2,5 проц. Изменение обусловлено снижением цен на дизельное топливо (8,8 проц.), пассажирские авиаперевозки (7,3 проц.), бензин (5,2 проц.), сжиженный автомобильный газ (1,4 проц.), а также рост цен на техосмотр и ремонт личного автотранспорта (1 проц.).

Цены на товары и услуги из группы жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива за месяц сократились на 1,2 проц. Больше всего сократились цены на электроэнергию (4,1 проц.), сжиженный газ для приготовления еды (1,4 проц.), теплоэнергию (1,3 проц.), твердое топливо (0,9 проц.), но возросли цены на товары и материалы для содержания и ремонта жилья (0,8 проц.).

В связи с новыми коллекциями летнего сезона цены на одежду и обувь возросли на 1,5 проц. Чистка одежды подорожала на 3,8 проц., обувь – 2,9 проц., одежда – 1 проц.

Услуги гостиниц, кафе и ресторанов подорожали на 1,2 проц. Услуги размещения – на 11,5 проц., общепита – 0,4 проц.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки почти не изменились. Больше всего возросли цены шампиньоны, сухофрукты, копченые колбасы, оливковое масло, но подешевели свежие и охлажденные морепродукты, подсолнечное масло, плавленый сыр, свежая и охлажденная рыба. Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подорожали морковь, цветная капуста, грейпфруты, мандарины, но снизились цены на огурцы, вакциниум, салат Айсберг и авокадо.

В мае 2023 г. годовая инфляция (май 2023 г., по сравнению с маем 2022 г.) составила 11,7 проц.

На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на твердое топливо, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, хлеб и зерновые продукты, электроэнергию, мясо и мясные продукты, услуги общепита, автомобили, газ, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости, овощи, фармацевтические изделия и снижение цен на горюче-смазочные материалы.

Цены на потребительские товары за год возросли на 11,7 проц., услуги – 11,4 проц.

Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год возросли на 13,9 проц., рыночные – 11,3 проц.

В мае среднегодовая инфляция составила 19,7 проц.

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