Правительство одобрило новый порядок: техосмотр сможет упразднить не только полиция

В среду правительство Литвы одобрило поправки к законам о безопасном движении на дорогах и о контроле, проводимом охраной окружающей среды. Цель поправок - предоставить право останавливать и проверять автомобили не только полицейским, но и инспекторам охраны природы.

Проекты законов Министерство охраны окружающей среды подготовило при сотрудничестве с Министерством транспорта, Литовской администрацией безопасности транспорта и полицией. После того как эти поправки вступят в силу, инспекторы Департамента охраны природы и Литовской администрации безопасности транспорта (ЛАБТ) получат дополнительные полномочия в ограничении движения загрязняющих природу легковых автомобилей, автобусов и грузовиков (классы M1, M2, M3, N1, N2, N3).

После изменения закона о безопасном движении на дорогах, появятся юридические полномочия для вовлечения в список ЛАБТ недостатков, которые повлекут за собой аннулирование действия техосмотра. В этом списке появится загрязнение воздуха.

Инспекторы Департамента охраны природы получат право самостоятельно без участия полиции и других служб останавливать на дорогах автомобили вышеперечисленных классов и проверять, отвечают ли требуемым параметрам выхлопы конкретного автомобиля, если не отвечают - могут аннулировать действие техосмотра.

Сотрудники ЛАБТ могут останавливать автомобили классов M1 и N1, проверять выхлопы и если они превышают норму - аннулировать действие техосмотра.

По данным литовской ассоциации компаний, отвечающих за техосмотр, Transeksta, в 2022 г. около 50% машин с первого раза не прошли техосмотр. Около 10% из 777 300 машин M1 и N1 классов не прошли техосмотр из-за сильного загрязнения воздуха выхлопами.

Поправки вступят в силу с 1 января 2024 г.

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