В Вильнюсе горел бар Peronas: подозреваемый поджег аппаратуру

В четверг ночью пожарных-спасателей вызвали в вильнюсский бар. Сообщали о поджоге.

Полиция информировала, что 8 июня, в 2.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинкелё начался пожар на террасе бара, обгорели двери кладовки, стена и крыша. Ущерб – 10 000 евро. Подозревают поджог.

По предварительным данным, в связи с пожаром поступили три звонка. Звонившие говорили, что горит бар Peronas.

Сообщалось, что человек проник на закрытую территорию, выбив стекло, он нанес порчу чужому имуществу опасным для общества способом – поджег звукоаппаратуру.

По словам пожарных, горела сцена летнего кафе (на террасе), сделанная из деревянных поддонов и деревянные конструкции крыши. Само летнее кафе - без стен, оно примыкает к жестяному ангару (14x14 м).

Во время пожара сгорели поддоны, звукоаппаратура, обгорела конструкция крыши, разобрана стена ангара.

Детектора дыма в кафе не было.

Ведется расследование.

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