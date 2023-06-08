Глава МИД: для мира в Европе необходима как победа Украины на поле боя, так и ответственность виновных в международном суде

ELTA ru.DELFI.lt

Gabrielius Landsbergis Foto: DELFI / Dainius Labutis

На этой неделе, 7-8 июня, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис принимает участие в заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где призвал ОЭСР оказать содействие проведению реформ в Украине и способствовать восстановлению страны, тем самым ускоряя путь Украины в Европейский союз (ЕС) и ОЭСР, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД).

По утверждениям министра, взорванная плотина Каховской ГЭС в очередной раз показала, что ситуация в Украине крайне плохая. По его словам, на фоне продолжающихся жестоких атак по приказу кремлевского режима необходимо как можно скорее оказать Украине максимально возможную помощь. Статьи по теме: СМИ: еще пять литовцев отправились воевать в Украину Россия впервые с осени сообщает о потерях в Украине. И связывает это с контрнаступлением "К сожалению, на нашу встречу приходят новости об ухудшении ситуации на юге Украины из-за подрыва плотины Каховской ГЭС. Террористы не останавливаются, пока их не остановят. Поэтому долгосрочный мир в Европе требует как победы Украины на поле боя, так и скорейшего привлечения виновных к ответственности в международном суде. Эти беспрецедентные удары России по гражданским объектам — еще один стимул для демократического мира ускорить и увеличить помощь народу Украины", — сказал Г. Ландсбергис. Министр также приветствовал подготовленную ОЭСР национальную программу для Украины, цель которой – помочь Украине приблизиться к членству в ЕС и ОЭСР путем проведения реформ и поддержать восстановление страны. "Этот план имеет особое значение для Украины, потому что то, что там происходит, важно не только для украинцев, но и для всего континента, всего демократического мира. Необходима срочная поддержка Украины, так как время – не лучший союзник в стране, разоренной российскими атаками. Я рад, что бюро ОЭСР для Украины начало свою деятельность в Киеве по инициативе Литвы и Польши. Я надеюсь, что бюро будет успешно координировать и поддержку ОЭСР", – сказал Г. Ландсбергис. На встрече с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном министр призвал ОЭСР провести анализ мирового рынка удобрений, который предложит решения по увеличению производства удобрений в развивающихся странах и снижению зависимости от России и Беларуси. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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