В Литве критикуют предложение по подсчету отпускных: у работника хотят забрать последние евро

Лето в Литве еще только началось, но уже сейчас начнем разговор о предложении Литовской конфедерации промышленников изменить порядок начисления отпускных. Предлагают считать отпускные не по зарплате за последних 3 месяца, а за последние 12 месяцев, пишет Žinių radijas.

"На самом деле, я согласилась бы с идеей пересмотреть действующий порядок, если бы результат был связан с единой целью – улучшить положение работников. Но надо признать, что разные предложения сводятся к тому, что единственная цель работодателей – забрать последние евро у работника и сэкономить на нем.

Нынешний порядок начисления отпускных по средней зарплате за последние три месяца – достаточно хорош и логичен, он работает и нет оснований для его изменения, каких-то серьезных аргументов я не услышала", – сказала глава Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Председатель Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас не думает, что новый порядок был бы на руку только работодателям.

"Если смотреть просто ситуацию, как кому выгоднее, за 12 или за 3 месяца считать, сложно сказать, когда и кому будет выгоднее. Просто, скажем так, подсчет исходя из 12 месяцев более справедливый, в его основе лежит опыт других стран", – заметил он, указав Скандинавские страны.

По словам Арлаускаса, подсчет, исходя из данных за 12 месяцев, был бы удобнее для работника.

"Никто из работников не считает, когда ему финансово выгоднее пойти в отпуск. Это можно посчитать вместе. Если мы говорим о подсчете отпускных и их зависимости от числа рабочих дней, то максимум, что может выиграть работник - это 20 евро, но это скорее исключение. Разве это то, из-за чего надо менять систему? Я так не думаю", – заметила Ругинене.

"Не забывайте о порядке предоставления отпуска, когда садится коллектив и планирует, кто и когда идет в отпуск, составляют графики, согласовывают. Есть единицы коллективов, в которых люди идут в отпуск, когда хотят. Так о каком злоупотреблении может идти речь? О какой справедливой системе? Действующая у нас система есть и в других странах ЕС, и проблем ни у бухгалтеров, ни у людей нет.

Ну, может у работодателей возникают какие-то вопросы, работодатель всегда хочет платить меньше, но в плане справедливости, система хорошая и не надо изобретать велосипед. Надо перестать искать изменение системы, чтобы платить людям меньше", – прибавила она.

"Нам всегда нравилась скандинавская модель культуры труда, отношений, мы стараемся перенять у скандинавов хорошее. Я понимаю, что, видимо, ассоциация строителей изучила этот вопрос и увидела более справедливые подсчеты, поэтому и предложила скандинавский метод", – заметил Арлаускас, который согласен с тем, что работник точно не наживается за счет какой-то действующей системы.

Ругинене заметила, что в вопросе отпусков для людей самое сложное в Литве - их получить.

"Это то, о чем мы иногда молчим. Не финансовый расчет, а то, что работнику иногда бывает трудно договориться с работодателем и получить отпуск. У работодателя есть свой план, особенно, если это производственное предприятие, поэтому есть прибыльные и неприбыльные сезоны", – сказала она.

"Что мы получаем в долгосрочном периоде - ты видишь, что у человека накапливается отпуск, силы иссякают и что на выходе? Через сколько-то лет начинаются проблемы со здоровьем, человек не может выполнять свою каждодневную работу", – продолжила Ругинене.

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