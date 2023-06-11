Почти 100 новых автомобилей скорой помощи для Литвы: внутри – инновационное и современное оборудование

Больше трети – столько автомобилей скорой помощи в Литве обновят в рамках специальной программы. Благодаря инвестициям из фондов ЕС, учреждения здравоохранения во всей Литве получат 94 новых автомобиля. Надеются, что благодаря этому помощь будут оказывать еще оперативнее, а по словам фельдшера Каунасской станции скорой помощи, работа на новой машине удобнее и эффективнее.

Новые автомобили – новое оборудование

Начался новый этап инвестиций ЕС 2021-2027 гг. На этот раз больше 55 млн. евро выделили на улучшение помещений станций скорой помощи, повышению квалификации персонала.

На предыдущем этапе завершилось обновление парка автомобилей скорой помощи – было куплено почти сто автомобилей. Цель обновления парка - обеспечение оперативных, скорых и качественных услуг в сфере здравоохранения,плюс экономия – ремонт старых машин требовал времени и денег.

Обновление парка автомобилей скорой помощи – только один из проектов, осуществленных на деньги фондов ЕС. Сейчас проводится интерактивная игра "Найди перемены", с помощью которой предлагают ознакомиться и найти изменения в городе, посетить как можно больше объектов во всей Литве. Принять участие в игре может каждый: надо лишь заполнить форму регистрации на сайте www.atraskpokycius.lt и подключиться к своему профилю. Тогда на интерактивной карте найти объекты в своем городе и во всей Литве, выполнить несложные задания и вы получите возможность выиграть призы.

По словам фельдшера Каунасской станции скорой помощи, обновлены были только те автомобили, которыми нельзя было пользоваться после ДТП или из-за технического износа, обращали внимание и на территорию, которую они обслуживали.

"Если говорить о территории города, да, быстрое сообщение зависит от условий на дорогах и возможности подъехать к месту вызова. Но при обслуживании районов надо учитывать большие расстояния, там новые машины помогают доехать быстрее и безопаснее", – сказала фельдшер.

По ее словам, в новых машинах лучше система носилок, с ними работать гораздо удобнее.

В соответствии с программой заменили машины старше 8 лет или те, которые проехали больше 500 000 км.

На новом этапе – улучшение помещений и повышение квалификации

Благодаря инвестициям фондов ЕС, не только обновили парк автомобилей. Планируют улучшить условия в помещениях скорой помощи и повышать квалификацию персонала.

После обновления помещений, у персонала будут более удобные места для отдыха. Планируется автоматизировать некоторые процессы работы скорой помощи, чтобы эффективнее управлять потоком пациентов внедрят средства умного здравоохранения. Много внимания уделят и подготовке специалистов и повышению их квалификации. Предполагается и переквалификация водителей – просто водителей в этой сфере не останется.

С 1 января 2026 г. всех водителей скорой помощи переквалифицируют в фельдшеров. Всего планируют переквалифицировать 800 человек, на это уйдет 1,2 млн. евро.

Сейчас в Литве набирает обороты новый инвестиционный этап ЕС, он продлится до 2027 г., на улучшение социального и экономического благосостояния пойдет 8 млрд. евро. Все инвестиционные программы разработаны так, чтобы уменьшить разницу между регионами, особое внимание уделят созданию более инновационной, зеленной и прогрессивной Литвы. Желающих воочию убедиться, как меняются города на деньги ЕС, приглашаем принять участие в игре "Найди перемены" и играть ЗДЕСЬ. Подробнее ознакомиться с инвестициями ЕС и их пользой можно ЗДЕСЬ.

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