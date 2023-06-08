Вильнюсцы снова в ужасе: упраздняют одну полосу на въезде на оживленное кольцо

Перемены на столичной улице Т.Нарбуто продолжаются, а водители снова в ужасе – сужают выезд на кольцевой перекресток. Водители утверждают, что по утрам здесь стоят заторы, а вместо одной из полос делают островок безопасности, который еще больше уменьшит пропускную способность.

В редакцию Delfi обратился читатель, заметив, что муниципалитет снова осложняет ситуацию.

"Перед кольцевым перекрестком около бывшего педагогического университета упразднили одну полосу, оборудуют островок безопасности. Снова городские власти разбрасываются деньгами и осложняют движение", – писал он.

Другая водитель написала, что муниципалитет на самом деле осложняет движение.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что об этих переменах сообщалось с самого начала.

В пресс-релизе было сказано, что "оборудуют островки безопасности на ул. Т.Нарбуто, в местах слияния с кольцевым перекрестком – количество полос не изменится, но они будут разделены для обеспечения безопасности велосипедистов и пешеходов".

Грубинскас также сказал, что теперешние неудобства временные, после завершения работ движение будет проходить по-прежнему.

"Порядок движения и количество полос после реконструкции не изменится. Как и до сих пор, будет три полосы для въезда на кольцо и две для выезда. Все работы завершатся в июне", – заметил он.

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