Во время саммита НАТО – бесплатный столичный общественный транспорт

Вильнюсское самоуправление одобрило решение сделать городской общественный транспорт бесплатным на время проведения саммита НАТО – 10-13 июля. Члены горсовета это решение одобрили единогласно.

Также в принятом в среду решении предусмотрено, что участники саммита НАТО, предъявившие документ со специальной наклейкой, подтверждающий статус участника мероприятия, также смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни подготовки к мероприятию – 7-9 июля.

Наконец, на муниципальное предприятие "Услуги сообщения" была возложена обязанность до 6 июля обеспечить организаторов Вильнюсского саммита НАТО специальными наклейками, предназначенными для маркировки удостоверений личности участника мероприятия.

Как утверждал заведующий организацией дорожного движения Вильнюсского самоуправления Римантас Баравикас, это решение улучшит имидж города и станет "неким подарком" для жителей Вильнюса и гостей столицы. Однако, по его словам, из-за этого решения столица недополучит 200 000 евро дохода.

"На это нужны деньги. По многолетним наблюдениям, один день бесплатного транспорта обходится городу примерно в 44 000 евро недополученного дохода, за четыре дня мы не получим 176 000 дохода. Учитывая ожидаемое количество участников, 3000, мы видим, что нам это обойдется примерно в 24 000. Итого город недополучит около 200 000 евро дохода", – сказал Баравикас на заседании горсовета.

"Но как я уже сказал, мы улучшим сообщение в нашем городе как для жителей Вильнюса, так и для гостей", – отметил он.

Между тем мэр столицы Валдас Бенкунскас подчеркнул, что бесплатный общественный транспорт является одним из способов, позволяющих гражданам справиться с неудобствами во время саммита.

"Благодаря саммиту НАТО Вильнюс окажется в центре внимания всего мира, тем не менее возникнут и определенные неудобства. Это один из способов, который поможет горожанам справиться, свободно передвигаясь на общественном транспорте, особенно по Старому городу", – сказал Бенкунскас.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, во время которого в столице ожидаются ограничения дорожного движения и другие изменения, влияющие на привычный ритм жизни горожан. Вильнюсское городское самоуправление призывает жителей заранее спланировать свои поездки в указанные дни.

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