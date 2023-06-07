Такое решение Конституционный Суд принял в среду после рассмотрения жалобы мигранта, прибывшего в Литву из Ирака. Упомянутый иностранец попросил КС дать оценку положениям закона о правовом положении иностранцев.

Подавший жалобу проситель убежища указал, что он убежден в том, что не может быть установлено такое правовое регулирование, которое позволяло бы ограничивать свободу лица на неопределенный срок без решения суда, без правовых процессуальных гарантий, направленных на обеспечение судебного надзора.

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Обратившийся в суд мигрант утверждал, что гарантированная Конституцией личная свобода является одним из основных естественных прав человека, ее ограничение допускается только в случае необходимости и неизбежности, строго в соответствии с требованиями закона. По мнению заявителя, правовое регулирование, позволяющее ограничить свободу лица на неопределенный срок без решения суда, без процессуальных гарантий, противоречит Конституции.

Подавшее жалобу в КС лицо с иракским паспортом сообщило, что он был задержан в Литве в 2021 году из-за незаконного пересечения границы, в июле размещался в центрах регистрации иностранных граждан, с определением права передвижения только в пределах территории места размещения. Заявитель просит суд признать его содержание под стражей незаконным.

Заявитель утверждает, что его свобода была ограничена в отсутствие какого-либо решения национального суда или иного литовского учреждения, он якобы не знал, как долго и по каким причинам его свобода ограничена.

Законом предусмотрено, что просители убежища, до принятия решения о пропуске их в Литву, временно размещаются в специальных центрах без права свободного передвижения, если в связи с массовым наплывом иностранцев в стране объявлено чрезвычайное положение. Срок действия этих ограничений не может превышать 6 месяцев.

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