Реакция муниципалитета на спиленный дуб: ущерб может оцениваться в миллион

Вильнюсский муниципалитет ужесточает порядок охраны деревьев и в 10 раз увеличивает восстановительную стоимость за уничтожение деревьев. Компенсации придется платить за все деревья, спиленные в городе - неважно с разрешением или без. За нелегально спиленные деревья грозят 6 и даже 7-значные штрафы.

На заседании горсовета 7 июня принято решение увеличить выплаты за спиливание деревьев диаметром больше 80 см. Конкретную сумму будут подсчитывать в зависимости от вида дерева, его диаметра, места произрастания. На следующем заседании будут голосовать за повышение расценок за спиливание деревьев в городе.

Если примут новый порядок, за спиленный на ул. Вяркю, 5 дуб диаметром 79 см придется заплатить 284 000 евро, за клен на ул. М.-К.Чюрлёниса, 16, диаметром 94 см – около 677 000 евро, а за дуб на ул. Селю, 64, диаметром 160 см – 1,152 млн. евро. За дуб, нелегально спиленный на ул. Цейкиню, 2, придется заплатить 770 000 евро.

"Сегодня мы должны послать ясный сигнал всем застройщикам, думающим, что выгодно нелегально спилить дерево. Принимая более жесткий порядок, мы ясно говорим, что спиливание дерева – это не только формальное, но и очень болезненное в финансовом плане преступление. Речь идет о сотнях тысяч, даже миллионах евро за одно дерево. Так мы вместе с Министерством охраны окружающей среды хотим защитить все ценные и охраняемые деревья, которые десятки, а иногда и сотни лет радовали жителей. Новое постановление позволит делать это эффективнее, чем до сих пор", – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

С мая 2023 г. вступили в силу поправки к закону о зеленых насаждениях, согласно которым муниципалитет может сам устанавливать восстановительную стоимость деревьев – компенсацию за спиленное или поврежденное дерево. На эти деньги потом будут сажать новые деревья.

Эти компенсации не придется платить только за инвазивные виды – клены ясенелистные, робинии, за деревья диаметром меньше 20 см на участках частных лиц, плодовые деревья, поврежденные, сухие, больные и представляющие опасность деревья. Также эти правила не распространяются на деревья в садоводческих товариществах.

На следующем заседании горсовета предложат связать стоимость компенсации с местом произрастания дерева – дороже будут стоить отдельные деревья в центре города или у дорог в центре. Дороже всего придется платить за дубы, клены, ясени, грабы, за редкие декоративные деревья. Меньше всего придется платить за осины, ольху, козью иву, некоторые виды тополя.

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