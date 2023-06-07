Служба занятости: обычный для лета рост спроса на работников стимулирует рынок труда

Служба занятости отмечает, что активность рынка труда в настоящее время стимулируется обычным для теплого сезона увеличением спроса на рабочую силу и количества занятых. За май число занятых в стране увеличилось на 8,4 тыс. и 1 июня достигло 1,46 млн. человек.

Больше всего увеличилось количество занятых в предприятиях размещения и общественного питания – здесь количество работников увеличилось на 1,7 тыс. Сектор деятельности по организации художественной, развлекательной и рекреационной деятельности увеличился на 0,5 тыс. работников, оптовой и розничной торговли – 0,5 тыс., транспортно-складской деятельности – 1,3 тыс.

В мае работодатели зарегистрировали в Литве 19,7 тыс. вакансий, из которых наибольшее количество приходилось на оптовую и розничную торговлю (3,4 тыс.), административную и сервисную деятельность (3,3 тыс.), обрабатывающее производство (3,1 тыс.) и строительство (2,1 тыс.).

В этом году больше, чем в тот же период прошлого года, работодатели представили предложений о работе инженерам-электрикам, специалистам по уходу, физиотерапевтам, социальным работникам, поварам быстрого питания, помощникам на кухне, учителям начальных и средних школ, учителям для учащихся с особыми потребностями, проектировщикам баз данных, сборщикам и монтажникам металлоконструкций.

На десятую часть увеличилось трудоустройство ищущих работу. В мае к работе приступили 20,4 тыс. клиентов Службы занятости – на 1,9 тыс. больше, чем в апреле. Наибольший рост занятости зафиксирован в сектор, для которых характерно увеличение потребности в работниках с приближением лета. Почти на треть выросло количество людей, начавших работать в сфере услуг размещения и общепита, а также в компаниях по организации художественной, развлекательной и рекреационной деятельности.

С начала года наибольшее количество клиентов Службы занятости занято в сфере торговли, административной и сервисной деятельности, водоснабжения, очистки сточных вод и обращения с отходами.

Работодатели в секторах обрабатывающего производства и транспортно-складской деятельности, которые до сих пор были крупнейшими поставщиками предложений о работе для клиентов Службы занятости, в мае уступили свои первые позиции другим секторам.

По данным на 1 июня, в Службе занятости в качестве безработных зарегистрировано 144,5 тыс. или 8,1 проц. жителей трудоспособного возраста. За месяц показатели зарегистрированной безработицы сократились во всех 60 самоуправлениях страны. Самый высокий уровень безработицы – в Калварийском (12,2 проц.), Игналинском районном (11,9 проц.), Ионавском районном (11 проц.), Вилкавишкском (10,4 проц.) и Биржайском районном (10,3 проц.) самоуправлениях. Самый низкий – в Нерингском (3,1 проц.), Клайпедском районном (4,9 проц.), Кретингском районном (5,5 проц.), Бирштонском (6 проц.) самоуправлениях.

В настоящее время количество ищущих работу лиц на 10,3 тыс. (6,6 проц.) меньше, чем в тот же период прошлого года, а зарегистрированная безработица – на 0,5 проц. ниже.

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