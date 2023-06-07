Euronics приобретет литовскую сеть магазинов электроники Avitelos prekyba

"Euronics - продавец электротоваров в Латвии и Эстонии - приобретет литовскую сеть магазинов электроники Avitelos prekyba, сообщила компания. Сумма сделки не разглашается.

Сделку еще должен одобрить Совет по конкуренции Литвы. До утверждения сделки антимонопольным органом все компании будут продолжать работать самостоятельно и в текущем порядке.

В рамках сделки эстонско-латвийская группа также приобретет литовские компании Serviso Kontraktų Centras и Emtoservis, входящие в ту же группу, что и Avitela, предоставляющие послепродажное обслуживание и расширенное гарантийное страхование электронных устройств и бытовой техники.

Согласно сообщению компании, после завершения сделки по приобретению в группе компаний Euronics в трех странах Балтии будет работать в общей сложности 900 сотрудников - почти 500 в Эстонии, 250 в Литве и 150 в Латвии. Розничная сеть во всех трех странах будет включать почти 50 магазинов, работающих в 29 разных городах.

Avitelos prekyba работает в Литве с брендами Avitela и Elektromarkt. После завершения сделки по приобретению вся хозяйственная деятельность продолжится, в том числе магазины и интернет-магазины будут работать под своими прежними названиями.

В прошлом году SIA Euronics Latvia работало с оборотом 46,469 млн евро, что на 27,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 39,7% и составила 2,06 млн евро.

Компания зарегистрирована в 2006 году, ее уставной капитал составляет 2840 евро. Единственным владельцем Euronics является зарегистрированная в Эстонии компания Raglor, принадлежащая Хейки Мулдеру, Янасу Копелю и Томасу Сурверавасу.

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