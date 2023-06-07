Важные изменения: уточнена информация о КПП – не забывайте документы

Правительство одобрило предложение МВД Литвы и на 7 дней восстановит работу контрольно-пропускных пунктов на внутренних границах из-за саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Проверки возобновятся с 8 ч. 7 июля и будут длиться до 8 ч. 13 июля.

"Мы серьезно оцениваем возможные риски и готовы обеспечить безопасность общественную, национальную безопасность и безопасность глав НАТО во время этого серьезного мероприятия. Решение о возобновлении контроля на границах позволит целесообразно распределить человеческие ресурсы и эффективно управлять возможными угрозами", – сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

При пересечении границ жители обязаны иметь при себе действительные документы – паспорт или идентификационную карту. Путешественникам проверка не доставит дополнительных неудобств.

Проверка будет проходить в аэропортах на внутренних рейсах (Шенгенской зоны), при использовании паромного сообщения и при пересечении сухопутных границ с Латвией и Польшей.

Проверка будет проводиться круглосуточно. Для проведения проверки оборудуют временную инфраструктуру. Для регулирования движения установят дорожные знаки, заграждения.

Проверку будут проводить таможенники и пограничники на внутренних границах, а на внешних дополнительно будут привлечены служащие армии, стрелки, а также пограничники из Эстонии, Молдовы и дополнительные силы европейского агентства Frontex.

Восстановление контроля на внешних границах - нормальная практика при проведении масштабных мероприятий.

Во время проведения саммитов НАТО контроль на границах в 2010 г. восстанавливала Латвия, а в 2016 г. - Польша.

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