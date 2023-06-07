Выясняется, что ждет компании за продажу просроченных товаров: не все отделаются штрафами

В Литве преданы огласке компании, торговавшие просроченными продуктами. Сейчас выясняется, какие штрафы ждут за нарушение закона. Сообщается, что их размер зависит от того, был ли нанесен ущерб здоровью людей.

На прошлой неделе сообщили названия компаний, которые фальсифицировали сроки годности продуктов. После проверок была ограничена деятельность 14 компаний. В список попали ЗАО Lacerta aurea, ЗАО Ladaima и сеть магазинов Sale, ЗАО Libertalia, МТ Punkt и несколько физических лиц.

Tyrimas dėl maisto klastojimo Foto: VMVT

Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) заметили, что в соответствии с новейшей информацией, расследование продолжается.

"С целью выяснения всей цепочки поставок товаров и других компаний и других предприятий, которые могли приобретать просроченные товары", – указали они.

В списке указаны некоторые компании и физические лица, деятельность которых полностью запрещена. Представители ГПВС указали, что в том, что касается физических лиц, то, предполагают, что они организовывали продажу продуктов с фальсифицированным сроком годности по всей Литве.

"Компании, деятельность которых запрещена, не могут работать, у них нет разрешения ГПВС. В случае с теми компаниями, деятельность которых остановлена, они могут продолжить работу, когда устранят все нарушения и обеспечат выполнение всех требований", – сказали специалисты ГПВС.

Сообщается, что компании, занимавшиеся фальсификацией сроков годности, не только не смогут работать, но и получат значительные штрафы. Их ждут штрафы до 14 000 евро. Если в ходе расследования выяснится, что их деятельность нанесла ущерб здоровью жителей, то ждет штраф до 20 000 евро.

"Физическим лицам за такие нарушения штрафы назначит суд, который рассмотрит результаты проведенного расследования", – заметили представители ГПВС.

Delfi напоминают, что на прошлой неделе полиция сообщила о том, что была раскрыта схема массовой фальсификации срока годности продуктов питания и их реализации в Литве.

В числе подозреваемых - 29 физических лиц и 5 компаний.

Правоохрана указала лишь одну сеть – Sale.

Сообщается, что на прилавки крупных торговых сетей такие товары не должны были попасть.

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