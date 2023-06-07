Сейм одобрил увеличение минимальных размеров пособий по материнству, отцовству и уходу за ребенком

Сейм после рассмотрения одобрил проект поправок к Закону о социальном страховании болезни и материнства, а также к Закону о социальном страховании безработицы, в которых предлагается увеличить минимальные пособия на детей, поощрения к труду при воспитании ребенка, а также улучшить условия для лиц, ухаживающих за родственниками и добровольно проходящих лечение от зависимостей, указывается в сообщении Сейма.

Минимальные пособия социального страхования по материнству, отцовству и уходу за ребенком с 1 июля 2023 г. должны увеличиться на 92 евро "на руки" – с 6 до 8 размеров базового социального пособия (БСП).

Для лиц, которые в настоящее время получают пособие по уходу за ребенком между 6 и 8 БСП и которым до 1 июля эти пособия будут назначены и еще не выплачены, с 1 июля будут выплачиваться более высокие пособия – т.е. равные 8 БСП. Недоплата будет переведена на личный счет до 1 октября, сообщает бюро парламентского Комитета по социальным делам и труду.

Лица, получающие минимальное пособие по уходу за ребенком и другие доходы или пособия, с 1 января 2024 г. будут иметь возможность работать, и их пособия не будут уменьшены, если пособие по уходу за ребенком и другие доходы или пособия в совокупности не превышают размер минимальной месячной зарплаты.

С 1 января 2024 г. максимальный компенсационный заработок при получении лицом максимального пособия по уходу за ребенком и заработной платы не может превышать его прежний заработок, но не более 5 среднемесячных зарплат (СМЗ), действовавших в предыдущем квартале до даты получения дохода или пособия.

Условия относительно минимального и максимального компенсируемого заработка к трудящимся будут применяться с 1 января 2024 года. Они коснутся всех лиц, которым назначено пособие по уходу за ребенком с 1 января 2023 г. и на дату вступления в силу положений еще не будет выплачено.

За больными детьми близкие смогут ухаживать дольше

С 1 января 2024 г. пособие по болезни при уходе за близкими планируется выплачивать дольше. Для ухаживающих (независимо от того, где оказывается уход) за детьми до 14 лет вместо 14 календарных дней пособие по болезни будет выплачиваться 21 календарный день, а для лиц, осуществляющих уход за старшими членами семьи (супругой, матерью, отцом или детьми старше 14 лет), вместо 7 календарных дней пособие по болезни будет выплачиваться 14 календарных дней.

Кроме того, с 1 января 2024 г. при уходе за детьми в возрасте до 18 лет, страдающими заболеваниями, вызвавшими тяжелую степень инвалидности, пособие по болезни будет выплачиваться за уход за ними не только в стационарном или лечебно-реабилитационном и медицинско-санаторном учреждении, но и амбулаторно.

Улучшатся условия для лиц, проходящих добровольное лечение от зависимостей

Лицам, добровольно проходящим лечение от патологической игровой зависимости, абстиненции в связи с употреблением психоактивных веществ, синдрома зависимости от употребления психоактивных веществ, с 1 января 2024 г. пособие по болезни будет выплачиваться дольше, т.е. 40 календарных дней (вместо 28 календарных дней).

Кроме того, с 1 января 2024 г. пособие по болезни продолжительностью 40 календарных дней будет возможно разделить и получить два раза в год. Человек сможет получать пособие по болезни не только во время лечения в стационаре, но и в дневном стационаре.

Согласно рассматриваемому проекту поправок к Закону о социальном страховании по безработице, с 1 января 2024 г. для лиц, которые добровольно лечатся от зависимости путем получения страховых пособий по безработице, продолжительность этого пособия будет продлеваться до тех пор, пока это лицо будет временно безработным, а максимальный период продления будет одинаковым для всех безработных, независимо от характера болезни или лечения, т.е. 30 календарных дней.

Выплата страхового пособия по безработице будет продлеваться и тогда, когда безработный находится на лечении в дневном стационаре и лечится от абстиненции.

После рассмотрения за эти поправки единогласно проголосовали 133 члена Сейма.

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