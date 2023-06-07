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После подрыва Каховской ГЭС затоплено почти 2000 домов. Жителей из прибрежных населенных пунктов продолжают эвакуировать. В правобережной части Херсонщины этим занимаются спасатели и полиция при помощи волонтеров. А в оккупированной левобережной жителей оставили на произвол судьбы. Каковы долгосрочные последствия совершенного экоцида для Украины и помешает ли это контрнаступлению ВСУ? Об этом говорим с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.
Начало трансляции в 13.00
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