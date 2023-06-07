В отчете ЕК – огромная проблема Литвы: такой нехватки работников не было 15 лет

Еврокомиссия обращает внимание на то, что в Литве не хватает работников. Сообщается, что Литве не хватает квалифицированной рабочей силы. Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс подчеркнул, что Литве не хватает инвестиций в работников, а система социальных выплат не побуждает людей работать. Конкретные предложения по улучшению ситуации сделал профессор Вильнюсского университета, глава Литовского центра социальных исследований Богуслав Гружевский.

В документе сказано, что в 2022 год нехватка рабочей силы была одним из факторов, ограничивающих производство и строительный сектор, а в общем сообщается, что в прошлом году была зафиксирована самая большая нехватка рабочей силы за последние 15 лет.

В обзоре ЕК отмечено, что нехватка работников в определенных сферах в последние годы выросла из-за нехватки трудовых навыков. В 2022 году не хватало представителей 28 профессий, представителям которых для перехода к зеленой экономике нужны специфические навыки и знания.

"Сюда входят представители профессий, которые заботятся об утеплении домов, сантехников и укладчков труб. Количество незанятых рабочих мест выросло в сфере строительства и обрабатывающей промышленности", - сказано в обзоре ЕК.

Синкявичюс отметил, что в Литве не хватает именно квалифицированной рабочей силы.

"Я вижу в Литве странные дискуссии о том, что надо открыть двери для трудовых мигрантов, будто это решит проблему. Но на деле это не так. Мы попали в капкан промышленности, дающий небольшой ВВП, и появление дешевой рабочей силы эту яму лишь углубит.

Опрос Европейского инвестиционного банка показывает, что в Литве на обучение работников затрачивают меньше всего времени в ЕС. В сфере инвестиций в производственное оборудование Литва из года в год последовательно отстает даже в своем регионе от Эстонии, Латвии, Венгрии и даже Румынии.

В Литве расходы ВВП на инвестиции в научные исследования в три раза ниже средних по ЕС.

Всего 13,6% работников в Литве работают в прогрессивных сферах. Могу повторить - Литве не хватает не самих работников, а инвестиций в них, не хватает возможностей переквалификации, ведь когда мы говорим о нехватке работников, надо помнить, что у нас 100 000 безработных", – сказал еврокомиссар, заметив, что проблему усугубляет то, что система не мотивирует людей искать работу. По его словам, выгоднее получать пособие, чем работать.

Синкявичюс заметил, что тут государство и бизнес должны быть одной командой.

"Зачем бизнесу инвестировать, если появляются желающие впустить максимум дешевой рабочей силы и остаться на том же месте", – сказал он, заметив, что и система образования Литвы не готовит необходимое количество специалистов.

По данным ЕК, в 2030 году Литве будет не хватать около 3000 медсестер, при этом число врачей растет, но они сконцентрированы в крупных городах страны.

Гружевский убежден, что Литве не хватает не только квалифицированных работников, но и работников всех типов. По его словам, об опасности предупреждали 15 лет назад, поэтому данные ЕК не удивляют.

Он рассказал, что в начале года был проведен опрос, результаты которого показали, что 45% работодателей сталкиваются с проблемой нехватки работников. Это каждый второй. Гружевский заметил, что будет только хуже, ведь в 2024-2025 гг. на пенсию уйдет много людей, а новые работники не появятся.

"Наша система образования запущена. У учеников не формируют установки жизни и работы в Литве. У нас высокая эмиграция", – заметил профессор.

Гружевскис сказал, что надо делать для изменения ситуации. Во-первых, считает он, нужно нормальное управление проблемой, например, департамент под руководством премьера. Этот департамент будет координировать вопросы демографической политики, рынка труда и подготовки квалифицированных работников.

"Каждый год работодатели просят 10 000 неквалифицированных работников, но что происходит с приехавшими? Почему они уезжают? Литва уже 30 лет свободна, а на этот вопрос никто не отвечает. Не работодатель должен бегать и искать работников по всему миру, должна помогать система", – сказал профессор.

Третий совет, по словам эксперта, связан с МИДом, он должен быть связан с решением демографических проблем на рынке труда.

Гружевский выделил три группы по специальностям – высококвалифицированные, рабочие/квалифицированные рабочие и неквалифицированные работники.

"Работников не хватает во всех группах. В первой группе не хватает специалистов в сфере ИТ, учителей, учителей начальной школы, социальных работников, управляющих, менеджеров по рекламе. Не хватает госслужащих в муниципалитетах и врачей", – сказал он.

Во второй группе нужны помощники социальных работников, строители (сантехники, маляры, каменщики, кровельщики). Не хватает водителей всех типов, полицейских.

"В группе неквалифицированных работников не хватает уборщиц, грузчиков, упаковщиков", – заметил эксперт.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!