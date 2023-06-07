Президент о провалившейся идее досрочных выборов: избиратели наблюдают за детским садом

После провала инициативы консерваторов по проведению досрочных парламентских выборов президент Гитанас Науседа говорит, что хаос, вызванный Союзом Отечества-Христианскими демократами Литвы (СО-ХДЛ), напоминает "детский сад". Лидер государства считает, что возникший кризис не останется без последствий и литовские избиратели на избирательных участках решат, "хотят ли они еще четыре года смотреть детсадовский утренник".

"Сделать вид, что ничего не произошло, не позволят литовские избиратели. Они все наблюдают за этим детским садом – по-другому это не назовешь", – заявил Г. Науседа журналистам во время своего визита в Братиславу во вторник.

"По правде говоря, избиратели в следующем году — если не будет досрочных выборов — решат, хотят ли они смотреть детсадовский утренник еще четыре года или нет", — размышлял политик.

"Детсадовская игра — пришел дедушка, велел собрать игрушки, и теперь я не знаю, что они будут делать дальше", — иронизировал лидер государства, имея в виду призывы почетного председателя СО-ХДЛ Витаутаса Ландсбергиса к консерваторам отказаться от идеи досрочных выборов.

По словам президента, ключевые партнеры правящей коалиции, предложив объявить досрочные парламентские выборы, попытались переместить возникший в правительстве кризис в Сейм. Однако парламент, по его словам, решил не играть по навязываемым консерваторами правилам.

"Союз Отечества-Христианские демократы Литвы пытались поставить телегу впереди лошади. Иными словами, навязать эту коллективную ответственность всему Сейму – хотя мы прекрасно понимаем, что проблема началась в муниципалитетах, потом перекинулась на правительство, и вроде бы надо было там начать предпринимать шаги, а уже потом думать о том, какие еще шаги можно предпринять", – оценил ситуацию президент.

"Сейм решил, что не будет играть по тем правилам, которые ему пытались навязать", — так глава государства подвел итог несостоявшегося голосования.

В ответ на обещание премьер-министра уйти в отставку в случае неодобрения Сеймом инициативы по проведению досрочных парламентских выборов, президент отметил, что отступить с таких позиций непросто.

"Как думаете, можно зубную пасту затолкать обратно в тюбик? Попробуйте, вряд ли у вас это получится", – сказал президент журналистам.

"Я думаю, что и у премьер-министра, и у правительства еще есть достаточно времени до Вильнюсского саммита НАТО, чтобы решить, как они собираются действовать и какую ответственность требовать от министров", — сказал он, не исключая возможности того, что до Вильнюсского саммита НАТО позиция премьер-министра может еще несколько раз поменяться.

"Времени, честно говоря, столько, что, поменяв свое мнение один раз, до Вильнюсского саммита можно поменять еще 4 раза", – иронизировал президент.

В итоге, по его словам, всю эту запутанную ситуацию в литовской политике оценят избиратели.

"Я думаю, что действительно то, что произошло, видно литовским избирателям. Избиратели обязательно сделают окончательные выводы", – отметил глава государства.

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