Витаутас Ландсбергис о голосовании в Сейме по вопросу о досрочных выборах: я рад

Профессор Витаутас Ландсбергис рад, что во вторник Сейм не одобрил идею досрочных выборов.

"Я рад, что Сейм поддержал мою позицию", — заявил во вторник агентству ELTA почетный председатель СО-ХДЛ В. Ландсбергис, который ранее критически расценил инициативу по проведению досрочных выборов в парламент. Как он говорил ранее, правящее большинство, получив от избирателей мандат, должно продолжить работу.

Навредила ли инициатива, выдвинутая действующим руководством консерваторов и в конечном итоге потерпевшая крах, партийной и политической стабильности Литвы, по мнению В. Ландсбергиса, пока сказать сложно.

"Навредила или не навредила — еще увидим", — добавил почетный председатель СО-ХДЛ Витаутас Ландсбергис.

ELTA напоминает, что во вторник Сейм не одобрил инициативу президиума консерваторов по проведению досрочных парламентских выборов 10 сентября.

На фоне разразившегося скандала, связанного с возможным злоупотреблением канцелярскими денежными средствами, выделяемыми муниципальным политикам, председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заговорил о перезагрузке всей политической системы.

Премьер неоднократно заверяла, что если парламенту не хватит политической воли поддержать инициативу по проведению досрочных парламентских выборов, она уйдет в отставку, что в итоге привело бы к отставке всего правительства.

Тем не менее, после голосования по вопросу о досрочных выборах Г. Ландсбергис заявил, что судьба правительства пока не ясна. По его словам, возможность продолжения работы правительства сначала оценят партии, входящие в коалицию, а затем следует дождаться и мнения президиума партии консерваторов.

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