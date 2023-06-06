Оппозиция: премьер не нуждается в решении президиума СО-ХДЛ для отставки

В ответ на заявление премьер-министра Ингриды Шимоните о том, что она "позволила себе слишком много", говоря о своей возможной отставке, и что ее судьбу в правительстве решит президиум консерваторов, лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис говорит, что премьер-министр может принять личное решение об отставке.

"О чем говорит коллега Ингрида… Ни партия, ни президиум здесь ни при чем. Глава правительства волен принять такое решение", – заявил С. Сквернялис во вторник журналистам в Сейме.

Во вторник парламент отклонил инициативу Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) по проведению досрочных парламентских выборов. Как сообщалось ранее, И. Шимоните неоднократно подчеркивала, что если Сейму не хватит политической воли и инициатива по проведению досрочных парламентских выборов не получит одобрения, она уйдет в отставку.

И все же после голосования премьер-министр подчеркнула, что таким заявлением она "позволила себе слишком много", поскольку на пост главы правительства она делегировала не "сама себя".

По словам политика, дальнейшие решения относительно ее будущего в правительстве будут рассматриваться президиумом партии СО-ХДЛ.

"Дала слово, что уйдет в отставку после саммита НАТО. В данном случае она не связана никаким коллегиальным решением правительства, поскольку отставка премьер-министра возможна. Это означает отставку правительства", – сказал С. Сквернялис в ответ на эти слова И. Шимоните.

По его словам, правительство также может завершить работу, приняв коллективное решение об отставке.

"Но тут есть личное решение. Как видим, того личного решения уже нет", – подчеркнул С. Сквернялис.

По словам представителя фракции демократической партии в Сейме, вся звучащая в последнее время риторика лидеров консерваторов о досрочных выборах и планах отставки правительства после июльского саммита НАТО – не более чем "драма для тушения скандала в правительстве".

"Все, наверное, поняли, что не будет ни выборов, ни отставки премьер-министра", — сказал политик.

ELTA напоминает, что во вторник Сейм отклонил инициативу президиума консерваторов по проведению досрочных парламентских выборов 10 сентября.

На фоне разразившегося скандала, связанного с возможным злоупотреблением канцелярскими денежными средствами, выделяемыми муниципальным политикам, председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заговорил о перезагрузке всей политической системы

Премьер неоднократно заверяла, что если парламенту не хватит политической воли поддержать инициативу по проведению досрочных парламентских выборов, она уйдет в отставку, что в итоге привело бы к отставке всего правительства.

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