Премьер о заявлениях об отставке: наверное, я позволила себе слишком много в своем заявлении

ELTA ru.DELFI.lt

Ingrida Šimonytė Foto: ELTA / Andrius Ufartas

После провала инициативы досрочных парламентских выборов в Сейме премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что "позволила себе слишком много", говоря о своей возможной отставке.

Как сообщалось ранее, глава правительства неоднократно подчеркивала, что, если Сейму не хватит политической воли и не будут назначены новые выборы в Сейм, она покинет свой пост и подаст в отставку. "Возможно, в своем заявлении я позволила себе говорить слишком много, потому что я не одна в правительстве", - заявила во вторник журналистам в Сейме И. Шимоните. Статьи по теме: Фиаско консерваторов: парламент Литвы не одобрил проведение досрочных выборов По словам политика, дальнейшие решения относительно ее будущего в правительстве будут обсуждаться на президиуме Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ). "Президиум принял решение рассмотреть этот вопрос. В любом случае президиум рассмотрит этот вопрос", - сказала она, подчеркнув, что вопрос не зависит от ее личной позиции. "Я не состою лично в правительстве, я делегат партии. Мои решения – какими бы они ни были – все равно должны обсуждать в президиуме. Когда обсудим в президиуме, тогда я вам сообщу", - сказала она. ELTA напоминает, что во вторник Сейм не одобрил инициативу президиума консерваторов относительно организации 10 сентября досрочных выборов в Сейм. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!