Эфир Delfi: подрыв Каховской ГЭС, включение ВСУ о ситуации в Бахмуте

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В первой части выпуска - интервью с вице-спикером Верховной Рады Украины Александром Корниенко. Наша коллега Дайва Жеймите пообщалась с ним об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вильнюсе, о депортации украинских детей и о помощи союзников в вооружении.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях. Так, например, есть продвижение от 200 до 1600 метров в Бахмуте. А создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что город будет отвоеван Украиной за 1-1,5 месяца, если войска Минобороны будут отдавать территории такими темпами. Более подробно о ситуации на восточном направлении говорим со спикером Восточной группировки войск ВСУ Сергеем Череватым. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!