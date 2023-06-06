Фиаско консерваторов: парламент Литвы не одобрил проведение досрочных выборов

Симона Воверюнайте ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Marius Morkevičius

Во вторник в парламенте Литвы состоялось голосование по досрочным парламентским выборам. После голосования, которое прошло в 12.15 ч. стало известно, что парламент эту идею не поддержал.

За голосовали 66, против – 61, еще 8 депутатов воздержались.



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