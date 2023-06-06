Пожарные-спасатели информировали, что 6 июня, в 08.47 ч., сообщили о пожаре на ул. Титнаго. В емкости очистительного сооружения находится 50 т отходов. На месте происшествия работают большие наряды пожарных-спасателей.
Гранулы высыпают через нижнюю часть емкости и заливают водой. Пожарные-спасатели защищают от жара находящиеся рядом здания.
На месте происшествия работают 4 автоцистерны, автолестница и контейнерный автомобиль.
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