Утверждена окончательная цена на газ для бытовых потребителей

С июля цена на природный газ для бытовых потребителей снижается на 4–5 центов. Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 6 июня утвердила окончательные тарифы с учетом компенсации.

С июля газ для потребителей, которые используют его для приготовления пищи, будет стоить 1,36 евро за куб. м (в первом полугодии – 1,40 евро), для тех, кто использует газ для отопления - 87 центов за куб. м, а тем, кто использует большое количество газа, – 83 цента за куб. м. Все цены указаны с компенсацией.

Абонентская плата не меняется: для потребителей первой группы это 56 центов, а второй и третьей – 3,99 евро.

По сравнению с первым полугодием, больше всего дешевеет газ для потребителей второй и третьей группы - на 5,43% и 5,68%. Для тех, кто готовит на газе, цена снижается на 2,86%.

Государство на прошлой неделе продлило действие компенсаций на газ для бытовых потребителей: во втором полугодии она составит 63 цента за куб. м (сейчас 99 центов) (с НДС).

По подсчетам ГСРЭ, без компенсации потребителям пришлось бы платить на 45-70% больше, чем сейчас они платят с компенсацией: 1,99, 1,50 и 1,46 евро.

По данным Минэнерго, на компенсации во втором полугодии потребуется 54,5 млн. евро с НДС.

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