В центре Вильнюса оборвались троллейбусные провода и упали на автомобили

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Erika Venckutė

Во вторник, 6 апреля, многочисленные наряды полиции и пожарных-спасателей выехали на ул. Соду, в Вильнюсе.