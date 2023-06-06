В июне более 205 тысяч малообеспеченных жителей получат поддержку продуктами питания и средствами гигиены

В июне чуть более 205 тыс. малообеспеченных жителей Литвы в третий раз в этом году получат продовольственную помощь. Как сообщили в Министерстве социальной защиты и труда (МСЗТ), вместе с раздачей продуктов питания в июне и декабре жителям также будет оказана поддержка средствами гигиены.

По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, во время этой раздачи малообеспеченные жители получат корзину из 7 различных видов продуктов питания. Она будет включать консервированную свинину, консервированную курицу, макароны, консервированную красную фасоль, рис, овсянку быстрого приготовления с фруктами и экологическое рапсовое масло. Также получатели поддержки получат два вида средств гигиены: стиральный порошок и кусковое мыло.

"Раздача продуктов питания – это одна из форм поддержки государства, которое помогает нуждающимся или людям, испытывающим трудности. Поддержка, оказываемая государством, всегда доходит до тех, кто больше всего нуждается в помощи", - сказала министр М. Навицкене.

Министерство сообщает, что все пакеты поддержки будут предварительно упакованы и готовы к выдаче, поэтому людям не нужно будет приносить личные сумки.

Поставщики продовольствия доставят продукты в самоуправления до 15 июня. Поддержка распределяется более чем в 600 пунктах по всей Литве. Чтобы узнать точное время распределения, жители должны связаться со своим муниципалитетом или найти эту информацию на вебсайтах администрации своего муниципалитета и "Продовольственный банк".

Отмечается, что продукты питания могут получать жители, чей среднемесячный доход на одного члена семьи в настоящее время не превышает 235,50 евро в месяц.

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