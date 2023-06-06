У здания парламента смерть с косой: фермеры против запрета на разведение пушных зверей

Во вторник у здания парламента собрались фермеры, которые выращивают пушных зверей. Они выступают против запрета на такие фермы в Литве. Фермеры возмущены тем, что решение принимается в спешке, не оценивают последствия и не обсуждают этот вопрос с фермерами, ведь расходы на закрытие ферм будут большими.

Представитель Литовской ассоциации фермеров, выращивающих пушных зверей, Аусте Корбуте сказала, что представители этого сектора не уверены в своем будущем, а фермы, которые строились десятилетиями, в одночасье обесценятся.

"У них не остается никаких перспектив на будущее, нет ни настоящего, но будущего. Если наших фермеров ни правительство, ни инициаторы закона даже не приглашают на дискуссию, не находят для нас времени, мы должны обратить на себя внимание демократическим способом. (..). В других странах, принявших похожее решение, были предусмотрены ясные механизмы финансирования. У нас, похоже, это решение ляжет на плечи самих фермеров, и естественно, что это вызывает недовольство фермеров, люди не уверены в своем будущем. Некоторые хозяйства, инвестировавшие в дело всей жизни, в семейный бизнес, остаются без компенсаций, не знают, куда им девать оборудование, здания. Поэтому реакция фермеров понятна", – сказала Корбуте.

По ее мнению, должны увеличить компенсации для покрытия убытков с учетом практик других стран.

"Дания платила не по 2–3, а по 200-300 евро за зверька. Они взяли все расходы по утилизации ферм на себя. Мы не надеемся на то, что будет, как в Дании, но не думаем, что суммы должны быть в 100 или 200 раз меньше. По нынешним подсчетам выходит так, что если фермер инвестировал миллион, ему компенсируют 10 000 евро", – пояснила Корбуте.

Напомним, что сегодня этот вопрос будет рассматривать парламент Литвы. Его рассмотрят в первом чтении. Проект поддерживает большая часть депутатов.

Организации, выступающие за права животных, требуют запретить этот бизнес в Литве.

Инициатор проекта - председатель Комитета по вопросам охраны природы Айсте Гедвилене. По ее словам, будут предложены новые механизмы компенсации.

Согласно проекту, запрет вступит в силу с 1 января 2024 года, с этого дня можно претендовать на компенсации.

Предусмотрен принцип ступенчатой компенсации: те, кто закроет бизнес с 2024 г., получат по 3 евро за каждого зверька, в 2025 г. - по 2 евро, а в 2026 г. – 1 евро.

Все фермеры, занимавшиеся этой деятельностью, получат возможность претендовать на финансирование уборки оборудования.

Работникам этих ферм государство выплатит компенсации.

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