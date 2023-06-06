Специалисты о центральных улицах города: они в ужасном состоянии

Специалисты выяснили, что в одних микрорайонах Вильнюса асфальт отличный, а в других – в ужасном состоянии, пишет Lietuvos rytas.

Лучше всего дела обстоят в Пилайте, Пашилайчай и Юстинишкес, а больше всего дефектов в Старом городе, на Расу и в районе Жверинас.

Такие данные были получены в результате анализа состояния 2400 км дорог столицы. По словам специалистов, эта информация позволит планировать ремонтные работы.

Представители компании Vilniaus planas сказали, что асфальт в разных местах города изнашивается по-разному. Все зависит от интенсивности движения, от количества грузовых машин, возраста дорог, ремонтов.

"Своевременно и точно установленные дефекты позволяют целесообразнее планировать работы по приведению дорог в порядок и позволяют эффективнее проводить работы", – сказали представители Vilniaus planas.

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