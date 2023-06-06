Лидер консерваторов: решено во вторник зарегистрировать проект о досрочных парламентских выборах

Как сообщил лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, президиум партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) принял решение предложить включить постановление о досрочных парламентских выборах в повестку пленарного заседания парламента во вторник.

"Решено, что во исполнение решения предыдущего президиума немедленно зарегистрировать (проект постановления — агентство ELTA)", — сказал Г. Ландсбергис после заседания президиума партии, подчеркнув, что проект постановления будет представлен на пленарном заседании Сейма уже во вторник.

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Председатель СО-ХДЛ также заверил, что на консерваторов Сейма не будет возложена обязанность поддержать проект досрочных парламентских выборов.

"Нет никакой обязанности. Моя позиция остается прежней, что это – право каждого члена Сейма решать, как он видит эту ситуацию", – сказал Г. Ландсбергис.

"Ситуация, по правде говоря, на мой взгляд, больше связана не с какими-то политическими обстоятельствами, а с моральной оценкой самой ситуации", — также отметил он.

Г. Ландсбергис признался журналистам, что на заседании президиума прозвучали различные мнения касательно инициативы партийного руководства о проведении досрочных выборов. По его словам, аналогичные позиции политиков, принадлежащих консерваторам, высказываются и в публичном пространстве.

"Вы слышали подобные мнения и в публичном пространстве. Не было цели кого-то переубедить, люди по-разному оценивают ситуацию, особенно те, кто далек от сегодняшней политической жизни. Их оценка иная. Те, кто сидит за рулем – для них ситуация выглядит по-другому. У нас была возможность изложить эти аргументы, не ставя цели во что бы то ни стало выйти с заседания в согласии. С самого начала было принято решение –договариваемся до конца не договариваться", – пояснил Г. Ландсбергис, не исключив того, что некоторые члены фракции консерваторов не поддержат идею досрочных выборов.

Лидер консерваторов Г. Ландсбергис также заявил, что не считает голосование за досрочные выборы голосованием по вопросу своего лидерства в партии. Поэтому политик дал понять, что в любом случае он с поста председателя СО-ХДЛ не уйдет.

"Мы по большому счету сдаем экзамен, как мы оцениваем ситуацию", – сказал Г. Ландсбергис.

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