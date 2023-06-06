Компания Ignitis подала на женщину в суд за долг соседа: требовала почти тысячу евро

Мужчина не платит за электричество, а к ответу призвали его соседку. Читатель портала рассказала, что ее вызвали в суд за долг соседа, не заплатившего за электричество почти 1000 евро. Представители Ignitis отмечают, что это ошибка.

Читатель портала Инга (настоящее имя редакции известно) рассказала, что история началась в конце лета 2022 г., когда надо было выбрать независимого поставщика.

Она выбрала Ignitis как в качестве поставщика в квартире, так и на даче на Зеленых озерах. Но на дачу она почти не ездит, все там отключено.

По словам женщины, какое-то время все было хорошо, но в октябре пришел странный счет.

"Я чуть не упала, 914,07 евро за дачу, на которую летом никто не ездил", – сказала она.

Первая мысль, которая пришла ей в голову - кто-то подключился и крадет ее электричество, но после поездки на дачу ситуация прояснилась.

"Там все в порядке, электричество отключено, счетчик не крутит, таких показателей, как у Ignitis нет, плюс, у меня одна зона, а в счете - две. Тут я заметила, что на столбе установлены 4 счетчика, рядом - счетчик соседа, а Ignitis счетчик соседа зарегистрировала на меня", – рассказала Инга.

Она поехала в Ignitis. Там ее заверили, что произошла ошибка в системе , надо просто написать заявление с просьбой расторгнуть договор. Инга так и сделала.

"Я спокойно ушла и забыла об этой истории, пока вчера не получила процессуальные документы из суда. ЗАО Ignitis требует взыскать с меня чужой долг 914.07 + 11.23 евро", – рассказала женщина.

Инга обратилась в компанию, ей обещали отозвать иск.

"Тут есть еще один нюанс, сосед по даче не выбирал Ignitis, поэтому непонятно, как переписать на него этот долг. Я думаю, в этом вся проблема, поэтому они и решили все взыскать с меня", – сказала женщина.

Пресс-секретарь компании Лаура Беганскене принесла клиенту извинения.

"Это наша ошибка. Мы упраздним долг, сделаем все, чтобы его не было. В июле женщина заключила договор, на момент заключения договора по одному адресу были два объекта. Клиент выбрала не свой объект. Это наша ошибка, несовершенство тогдашней системы. Женщина обратилась к нам в ноябре, мы задались целью изменить адрес объекта, позже это сделали, однако долг остался. Приносим клиенту наши извинения", – сказала она.

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