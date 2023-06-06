В Вильнюсе снова предлагают оборудовать метро: технически это возможно

Снова начались разговоры о том, что Вильнюсу нужно метро. Его построить предлагает ассоциация строителей. По словам ее представителей, наличие метро поможет экономить электричество, водные ресурсы и заодно построить бомбоубежище для жителей. Одобрят ли это предложение муниципалитет и знатоки военного дела? Об этом рассказали журналисты LNK.

Сначала идею метро представляли основатели Metro sąjūdis, а сейчас - ассоциация строителей.

"Надо, наверное, не только национальный стадион и национальный концертный зал строить, объединив всеобщие усилия, но и надо, я думаю, хотя бы в одну линию метро инвестировать", – сказал президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас.

Еще 10 лет назад идею Metro sąjūdis поддерживали и бывшие и будущие президенты Литвы, а само движение утверждает, что метро решит проблему сообщения в городе.

"Это перевод транспорта на новый уровень, в другое пространство – под землю", – сказал представитель движения Аудрюс Чепулис.

Однако инженеры Вильнюсского муниципалитета пока не видят смысла оборудовать метро в столице, поскольку жителей в городе немного, им достаточно собственных автомобилей и общественного транспорта.

"В нашем городе, к сожалению, потоки общественного транспорта еще не такие большие, мы видим улучшения в сфере общественного транспорта, небольшой рост пассажиров в нем. Это значит, что люди находят альтернативы", – сказал главный инженер города Антон Никитин.

Дискуссии о метро строители аргументируют не только удобством сообщения, но и безопасностью - появятся бомбоубежища.

"Вильнюсцы, наверное, не знают, что в городе напорная канализация, поэтому, если будет такая ситуация, как в Киеве, Украине, в городе будут проблемы с фекалиями", – заметил Гедвилас.

Стратегические проблемы в городе видят и эксперты военного дела. Ведь в Украине в первые дни войны были уничтожены наземные убежища, Литве грозило бы то же самое.

"Надо посмотреть, как много проектов бомбоубежищ или убежищ у нас инициировано, кроме того, что на школах и других зданиях развесили знаки "убежище", – сказал майор ЛА в запасе Дарюс Антанайтис.

По его мнению, Литва не будет строить только подземные сооружения для убежищ, поэтому нужны объекты как минимум двойного назначения. Члены Metro sąjūdis сомневаются в том, что в Вильнюсе появится метро, поскольку городу и государству выгоднее строить дороги.

"Заторы, тормозные колодки, бензин – это здоровье людей, это социальный и экономический убыток для людей, но прибыль для государства. Платят налоги", – сказал Чепулис.

"Технически, все возможно. Все, видимо, упирается в цену, начиная со стоимости строительства и заканчивая стоимостью эксплуатации", – сказал Никитин.

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