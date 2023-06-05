Президент Литвы: саммит НАТО мы проводим не ради рекламы

В ответ на рассуждения представителей бизнеса о пользе от саммита НАТО с точки зрения рекламы Литвы, президент Гитанас Науседа подчеркивает, что это мероприятие в первую очередь призвано решить геополитические проблемы и проблемы безопасности.

"Мы проводим саммит НАТО не ради рекламы. Если в результате этого Литва приобретет большую известность – я надеюсь, что очень положительный отклик о Литве разнесется по миру, – мы, конечно, будем этому рады", – сказал он журналистам в понедельник.

Г. Науседа подчеркнул, что саммит НАТО – это, прежде всего, попытка реагировать на накопившиеся проблемы.

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"Чтобы реагировать на сложную геополитическую ситуацию, быть достойными тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в плане безопасности. Очень существенно, я бы сказал символично, что саммит НАТО пройдет в 30 километрах от границы с государством, которое является государством-сателлитом Российской Федерации и активно участвует в войне против Украины.

Это значит, что мы едины как кулак, что сможем принять те решения, которые необходимы не только для поддержки Украины, но, что не менее важно, – и для укрепления собственной безопасности. Мы твердым шагом пойдем вперед", – сказал президент.

Президент Литовской ассоциации отелей и ресторанов Эвалда Шишкаускене в понедельник утром заявила, что Вильнюсский саммит НАТО станет для Литвы отличной рекламой, которую нельзя купить ни за какие средства из своего бюджета.

По ее словам, популярность страны все еще низкая, а такие мероприятия помогут открыть для себя Литву.

"Действительно мы бы не купили такую рекламу ни за какие средства из своего бюджета на пять лет вперед. Поэтому и говорим, что такой популярности нет, многие не знают о Литве, что мы лучшая скрытая жемчужина в Восточной Европе, теперь будет раскрыта та ракушка, это очень приятно", – сказала Э. Шишкаускене в интервью радиостанции Žinių radijas.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля.

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