Вильнюсцы обеспокоены странными стоками, службы уверяют, что опасности нет

В понедельник после обеда жители Вильнюса заметили, что из трубы в реку Нерис стекает белая пена. Представители муниципальной компании Grinda уверяют, что эти стоки неопасные.

О стекающей в реку пене в центре Вильнюса, около Green Hall сообщили 5 июня, в 15 ч.

Представитель Grinda Эгидиюс Степонавичюс прокомментировал ситуацию.

"В Шешкине есть дождевой парк, там во время дождей скапливается дождевая вода. Вода туда попадает, накапливается, а потом ее сливают в реку около Green Hall. Поскольку система новая, мы пытались набрать больше воды и посмотреть, как на большое количество воды реагирует водосборник, сейчас воду понемногу спускают", – сказал он.

По словам Степонавичюса, вода будет течь около часа.

"Может быть, там вода смешалась с пыльцой", – сказал он.

Степонавичюс заметил, что на место выезжали инспекторы охраны природы и подтвердили, что никаких опасных стоков нет.

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