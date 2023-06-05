О стекающей в реку пене в центре Вильнюса, около Green Hall сообщили 5 июня, в 15 ч.
Представитель Grinda Эгидиюс Степонавичюс прокомментировал ситуацию.
"В Шешкине есть дождевой парк, там во время дождей скапливается дождевая вода. Вода туда попадает, накапливается, а потом ее сливают в реку около Green Hall. Поскольку система новая, мы пытались набрать больше воды и посмотреть, как на большое количество воды реагирует водосборник, сейчас воду понемногу спускают", – сказал он.
По словам Степонавичюса, вода будет течь около часа.
"Может быть, там вода смешалась с пыльцой", – сказал он.
Степонавичюс заметил, что на место выезжали инспекторы охраны природы и подтвердили, что никаких опасных стоков нет.
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