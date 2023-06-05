Анушаускас: Литва готовит новый пакет военной помощи Украине

Литва готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут миллионы боеприпасов и антидроновое оборудование. Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас в Twitter.

“Литва готовит новую партию поддержки для Украины. Миллионы боеприпасов, антидроны... Через две недели, после встречи в формате Рамштайн, мы объявим больше информации о поддержке борьбы Украины”, - написал Анушаускас.

Напомним, последняя встреча в формате Рамштайн по оборонной поддержке Украины состоялась 25 мая. Тогда Анушаускас сообщил, что военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 млн евро. “Скоро пришлем антидроны, боеприпасы, полевые пайки и прочее”, - сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!