В Вильнюсе снова загорелся "Дом Москвы", на месте происшествия работают пожарные

В понедельник по номеру 112 поступило сообщение о том, что на ул. А.Юозапавичаус горит заброшенный "Дом Москвы".

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 13.41 ч. женщина сообщила о пожаре в 7-этажном здании на ул. А.Юозапавичаус.

Женщина сказала, что видит огонь на первом этаже здания. На месте происшествия работают две автоцистерны и автолестница.

О пожаре в "Доме Москвы" сообщалось и 3 июня, в 17 ч. Тогда пожар начался на втором этаже здания.

По словам пожарных-спасателей, в здании горел мусор.

Перед инцидентом очевидцы видели, что в здание забирались дети.

В декабре 2022 г. Вильнюсский участковый суд дал Инспекции по строительству разрешение на снос этого здания. Управляющей зданием компании назначен штраф в размере 300 евро за каждый день после принятия решения о сносе, за невыполнение постановления суда.

По данным Инспекции по строительству, здание планируют снести до конца 2023 года.

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