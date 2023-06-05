Объявлен конкурс на замещение должности директора Вильнюсского старого театра

В понедельник Министерство культуры объявило конкурс на замещение должности директора Вильнюсского старого театра. Новоизбранный директор заменит действующего директора Ольгу Полевикову.

"Руководить Вильнюсским старым театром – это создавать открытое для всех народов и культур пространство, объединяющее их пространство. Пространство, где может происходить обмен между различными культурами, появляться новые творческие связи и зарождаться идеи со смыслом. Эта должность требует особой открытости к другим культурам, широкого кругозора, умения сплачивать и объединять, создавать новые и сохранять старые традиции", — сказал министр культуры Симонас Кайриc.

Прошлой осенью Русский драматический театр Литвы был переименован в Вильнюсский старый театр. Споры о названии Русского драматического театра в публичном пространстве разгорелись весной 2022 года. Тогда режиссер Гинтарас Варнас предложил не только изменить название, но и создать новый театр, объединяющий все национальные меньшинства. В мае по приказу министра культуры была сформирована рабочая группа по разработке рекомендаций по направлению деятельности Русского драматического театра Литвы и изменению его названия, которая представила свои рекомендации министру.

"Мы все хотим, чтобы царил покой, чтобы в этом здании побеждали не мнения, связанные с войной или иными вещами, а чтобы это здание предназначалось для театра, творческого самовыражения, и чтобы работающие там люди и авторы чувствовали себя свободно, делая это", – тогда утверждал министр культуры Симонас Кайрис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!