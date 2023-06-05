Консерваторы еще не собрали достаточно подписей для созыва заседания совета партии вопрос в президиуме обсуждаться не будет

Науяместское отделение партии консерваторов до сих пор не собрало достаточно подписей для созыва заседания Совета Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ). Поэтому, по словам председателя столичного отделения Эдмундаса Якубаускаса, в понедельник он не будет просить президиум партии рассмотреть этот вопрос.

"Я сообщил, что у нас действительно нет (необходимого количества подписей – ELTA) и нам нечего внести в президиум", – сказал в понедельник агентству ELTA Э. Якубаускас.

В пятницу политик заявил, что предложение о созыве совета СО-ХДЛ поддержали некоторые консерваторы — по его словам, собрана примерно треть необходимых подписей.

На вопрос о том, выросло ли количество сторонников инициативы, Э. Якубаускас заверил, что поддержка увеличилась незначительно. Тем не менее политик не стал называть точную цифру, сколько подписей удалось собрать на данный момент.

"Честно говоря, (поддержка – ELTA) выросла. Не так значительно, но выросла", – не скрывал радости политик.

"Недостаточно, правда. Сколько – сказать не могу", – сказал он и заверил, что "не сдастся" и продолжит сбор поддержки для созыва заседания совета.

На прошлой неделе сообщалось, что руководство консерваторов приняло решение созвать еще одно заседание президиума. Хотя подробности о том, какие вопросы будут обсуждаться, не сообщаются, все же ранее пресс-секретарь фракции консерваторов Раминта Кершите заявила агентству ELTA, что планируется обсудить актуальные политические вопросы.

Э. Якубаускас заверил, что он также получил приглашение на заседание в понедельник, однако принял решение не встречаться с руководством партии.

"Меня даже пригласили принять участие в этом заседании президиума. Я отказался", — сказал консерватор.

"Я не вижу здесь большого ажиотажа. Просто каждый делает свою работу – президиум делает свою работу так, как он это понимает, мы продолжаем работать. (...) Я не хочу создавать шумиху. Я просто хочу нормально, так сказать, делать то, о чем мы договорились. Чего тут зря нервировать и нервничать. И никаких интриг не хочу, поверьте мне", – сказал Э. Якубаускас, говоря о причине, по которой он отказался от приглашения партийного руководства.

На фоне скандала, связанного с возможным злоупотреблением канцелярскими денежными средствами, выделяемыми муниципальным политикам, председатель партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил о перегрузке всей политической системы. По его словам, данная проблема касается не только тех министров, которые не могут обосновать свои расходы, но и политических партий в целом. Поэтому партия СО-ХДЛ предложила Сейму провести внеочередные парламентские выборы 10 сентября. В противном случае Правительство уйдет в отставку.

Однако среди консерваторов нет единого мнения по этому предложению. Ряд депутатов заверили, что не поддержат предложение Габриэлюса Ландсбергиса о роспуске Сейма и проведении новых выборов, а Науяместское отделение консерваторов требует созвать заседание совета партии и, по их мнению, важные для всего государства вопросы решать, выслушав мнения всего политического сообщества.

Почетный председатель СО-ХДЛ Витаутас Ландсбергис также не жалеет критики, говоря об инициативе досрочных выборов. По его словам, правящее большинство, получив мандат от избирателей, должно продолжить свою работу.

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