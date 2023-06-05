Исследование: почти половина литовцев всегда имеет при себе наличные

Несмотря на современные способы оплаты – платежная карта, оплата смарт-устройством – почти половина, 44 проц., жителей страны не отказывается от наличных денег. Тем более, что случаются такие ситуации, когда не всегда есть возможность расплатиться картой, выявил опрос жителей, проведенный исследовательской компанией "Norstat" по заказу банка Citadele.

Сообщается, что оплата платежными картами является самым популярным способом оплаты как в Литве, так и в других странах Балтии – более половины жителей каждой страны использует платежные карты при оплате в местах торговли и обслуживания. Однако на вопрос, что они обычно делают, если нет возможности расплатиться платежной картой, целых 44 проц. респондентов в Литве ответили, что у них всегда есть с собой наличные деньги.

По данным исследования, респонденты в возрасте 40 лет и старше чаще носят их с собой, еще чаще наличные с собой носят граждане в возрасте 60-74 лет – 59 проц. респондентов этой возрастной группы. В зависимости от места жительства ответы не сильно отличались – схожее количество жителей как крупных, так и малых городов платят наличными. Наличные платежи менее распространены в соседних странах – в Латвии этот способ оплаты выбрали 34 проц. респондентов, а в Эстонии – 28 проц.

"Миллениалы и поколение Z более склонны пробовать новые технологические решения, в том числе способы оплаты с помощью платежного кольца, часов и т. д., поэтому у них редко есть наличные деньги. Это не неудобно – все больше людей вообще каждый день не носят с собой кошелек, потому что в их смартфоне есть платежная и дисконтная карты", - сказал начальник Службы управления средствами и торгового финансирования банка Citadele в странах Балтии Ромас Черешка.

При этом 18 проц. респондентов, не имея возможности расплачиваться картой, отказываются от покупки товара и выбирают другого продавца, предоставляющего такую ​​возможность. Этот выбор наиболее распространен среди 18-29-летних. Правда, 7 проц. наших соотечественников отказываются от покупки, когда не могут расплатиться картой. Около десятой части наших балтийских соседей – 12 проц. эстонцев и 9 проц. латышей – в такой ситуации предпочитают вообще не покупать.

"Более чем каждый десятый литовец никогда не оказывался в ситуации, когда можно было бы расплатиться только наличными. Технологии совершенствуются, есть удобные и доступные способы оплаты для всех – платежная карта – это всего лишь инфраструктура, многие уже не пользуются физическими картами, в реальности платежи осуществляются часами, кольцом, телефоном – каждый выбирает наиболее удобное решение", - заключил Р. Черешка.

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