Предупреждение жителям: мошенники прикрываются "Содрой"

В последнее время участились случаи рассылки жителям сообщений "Содры". Специалисты предупреждают, что если поступило подозрительное сообщение важно не активировать ссылки.

"Содра" информирует, что в сообщениях, которые рассылают с иностранных номеров, информируется о долгах и о списывании денег со счетов. Ниже присылают активную ссылку http://sodra.lt-gyventojai.net.

Специалисты обращают внимание на то, что адрес сайта – www.sodra.lt. Если используется расширение .net, .com, .eu, .info, или в тексте есть тире, значит, это сообщение мошенников. "Содра" рассылает сообщения только с литовских номеров. "Содра" обращает внимание на то, что в смс-сообщениях она не сообщает об уплате налогов.

Официальная эл. почта "Содры" завершается, как @sodra.lt. Любое сообщение "Содры" можно увидеть и на сайте "Содры" https://gyventojai.sodra.lt/ arba https://draudejai.sodra.lt/.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!