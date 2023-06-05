Скульптура #ape_tit - человекообразная обезьяна с короной на голове на куче электроприборов.

Vilniaus centre pastatyta keista skulptūra
Foto: Organizacijos nuotr.
Vilniaus centre pastatyta keista skulptūra
Foto: Organizacijos nuotr.

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