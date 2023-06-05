По данным полиции, в 15.57 ч. по номеру 112 позвонила женщина и сказала, что ее 5-летний сын 10 минут назад пропал с детской площадки (между домами 131-133 на ул. Жирмуну). на место происшествия выехала полиция и водолазы спасательной службы. Принять участие в поисках ребенка призвали и местных жителей.
В 17.10 ч. в полицию обратился мужчина, который плыл по реке на байдарке. Он сказал, что около Жирмунайского пляжа в воде видит тело ребенка. По словам мужчины, спасатель, работающий на пляже, вытаскивает тело на берег.
По предварительным данным, врачам скорой помощи не удалось реанимировать мальчика.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!