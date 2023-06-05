ВМС проведут крупнейшие учения года "Штормовой удар 2023"

С понедельника по воскресенье Военно-морские силы Вооруженных сил Литвы проведут крупнейшие учения 2023 года "Штормовой удар 2023". Учения пройдут в Балтийском море, в акватории Клайпедского порта, на Куршской косе, на пляже Немирсеты, сообщают Вооруженные силы Литвы.

Литовская армия указывает, в целях расширения взаимодействия и сотрудничества с союзниками по НАТО учения "Штормовой удар 2023" будут частично связаны с крупнейшими международными учениями НАТО года в Балтийском море BALTOPS 2023.

11 июня на пляже Немирсеты состоится десантная операция итальянских, польских и румынских морских пехотинцев. Морские пехотинцы высадятся с десантного корабля ВМС Италии "San Marco" и десантного корабля ВМС Польши "Torun".

В учениях "Штормовой удар 2023" участие примут солдаты Вооруженных сил Литвы (Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Военной полиции, Сил специальных операций, Центра боевой подготовки им. генерала Адольфаса Раманаускаса) и союзников по НАТО (Италии, Польши, Португалии, Румынии) с кораблями, самолетами и другой военной техникой. Также в учениях примут участие члены Ассоциации стрелков Литвы, представители Службы охраны государственной границы, Департамента мобилизации и гражданского сопротивления и дирекции Клайпедского государственного морского порта.

В сообщении отмечается, что основное внимание в ходе учений будет уделено противоминным действиям, морским операциям по перехвату, борьбе с асимметричными, воздушными, надводными и подводными угрозами, морским десантным операциям, а также охране и обороне порта.

Основная идея учений заключается в проведении операций на основе планов вооруженной обороны государства, взаимодействуя с прибывающими силами союзников по НАТО. Желаемый результат учения – дать возможность подразделениям, участвующим в учениях, тренироваться в закрытых и мелководных условиях, выполнить поставленные задачи учений и избежать инцидентов.

Целью учений является усиление и развитие взаимодействия подразделений, участвующих в учениях, повышение способности совместно реагировать на вызовы безопасности, бороться с угрозами, укреплять взаимодействие с военными и гражданскими партнерами на тактическом уровне.

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