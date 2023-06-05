Вильнюсский муниципалитет на время саммита НАТО хочет сделать общественный транспорт бесплатным

Вильнюсский муниципалитет на время саммита НАТО хочет сделать общественный транспорт бесплатным, пишет madeinvilnius.lt.

Этот вопрос обсудит Вильнюсский горсовет.

Если предложение будет одобрено, то с 10 по 13 июля 2023 года за проезд в автобусах и троллейбусах столицы платить не придется.

Кроме того, саммит НАТО предлагают сделать поддерживаемым муниципалитетом мероприятием, поэтому его участники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом и во время подготовки - 7–9 июля. В этом случае участникам надо будет предъявить документ, подтверждающий статус участника со специальной наклейкой компании "Услуги сообщения".

Напомним, что саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Такое мероприятие в Литве проводится в первый раз.

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