Уголовный кодекс устанавливает уголовную ответственность за незаконное выкладывание в открытый доступ в интернете произведения или объекта смежных прав либо их части.
Поправки к Уголовному кодексу одобрили 102 члена Сейма, один проголосовал против, 3 парламентария воздержались.
Если это повлекло имущественный ущерб, превышающий сумму 400 БСВ (базовых социальных выплат), виновный будет наказан штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до 3 лет, сообщает Сейм.
Также Кодексом об административных правонарушениях установлена ответственность – штраф от 300 до 3000 евро – за незаконное использование произведения в коммерческих целях.
За изменения в Кодекс об административных правонарушениях проголосовало 98 членов Сейма, против никто не проголосовал, два парламентария воздержались.
Кроме того, расширены функции Литовской комиссии по радио и телевидению и предоставлены полномочия по составлению протокола об административном правонарушении после обнаружения административного правонарушения в электронном пространстве.
Отмечается, что новый регламент вступает в силу с 1 июля.
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