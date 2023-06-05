Сейм взялся за пиратство в Литве: ждут более высокие штрафы и лишение свободы на более длительный срок

ELTA ru.DELFI.lt

В пятницу Сейм уточнил ответственность за незаконное распространение произведений в цифровом пространстве.

Уголовный кодекс устанавливает уголовную ответственность за незаконное выкладывание в открытый доступ в интернете произведения или объекта смежных прав либо их части. Поправки к Уголовному кодексу одобрили 102 члена Сейма, один проголосовал против, 3 парламентария воздержались. Если это повлекло имущественный ущерб, превышающий сумму 400 БСВ (базовых социальных выплат), виновный будет наказан штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до 3 лет, сообщает Сейм. Статьи по теме: В списке крупнейших "пиратов" ЕС Литва уступила второе место Эстонии Сейм одобрил проекты по предотвращению интернет-пиратства Также Кодексом об административных правонарушениях установлена ​​ответственность – штраф от 300 до 3000 евро – за незаконное использование произведения в коммерческих целях. За изменения в Кодекс об административных правонарушениях проголосовало 98 членов Сейма, против никто не проголосовал, два парламентария воздержались. Кроме того, расширены функции Литовской комиссии по радио и телевидению и предоставлены полномочия по составлению протокола об административном правонарушении после обнаружения административного правонарушения в электронном пространстве. Отмечается, что новый регламент вступает в силу с 1 июля. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!