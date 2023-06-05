С дороги съехал и перевернулся Ford, пострадали 6 человек трое пострадавших - несовершеннолетние

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Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В воскресенье в Шяуляйском районе на машине каталась компания молодых людей. Они попали в ДТП, пострадали 6 человек.