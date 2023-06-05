Первое испытание выпускников – экзамен по литовскому языку и литературе

В понедельник начинается сессия экзаменов на аттестат зрелости. Выпускники будут сдавать школьный или государственный экзамен по литовскому языку и литературе. Экзамен продлится 4 часа, в течение которых двенадцатиклассникам предстоит написать сочинение на 500 слов.

Во время экзамена выпускникам будут представлены 2 темы сочинения-рассуждения и 2 темы литературного эссе, из которых им нужно будет выбрать только одну.

Для каждой темы есть 2 рекомендуемых автора, и двенадцатиклассникам необходимо опираться хотя бы на одного обязательного автора.

По данным Национального агентства образования (НАО), на экзамене можно будет использовать оцифрованные работы обязательных авторов. На это у студентов будет 20 минут – они смогут выбрать, использовать ли данное время сразу или дважды по 10 минут.

Статьи по теме: На улицы Вильнюса после последнего звонка высыпали выпускники: отреагировала и полиция

Двенадцатиклассники также смогут без ограничений пользоваться словарем литовского языка.

По данным Национального агентства образования, в этом году заявки на экзамены подали 27,5 тыс. школьников.

Экзаменационная сессия завершится 27 июня экзаменом по музыковедению.

Результаты основной экзаменационной сессии планируется объявить до 13 июля.

По данным НАО, вступительные экзамены будут проходить в 2 596 центрах. Более 1000 оценщиков будут оценивать работы выпускников на государственных вступительных экзаменах в электронной среде оценивания.

Повторная экзаменационная сессия состоится 28 июня – 13 июля. Ее результаты будут объявлены не позднее 17 июля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!