В Вильнюсе обнаружено тело пропавшего 5-летнего мальчика

В Вильнюсе, в микрорайоне Жирмунай, 4 июня пропал ребенок. Его искали полицейские и жители района. К сожалению, ребенка обнаружили мертвым.

О том, что в Вильнюсе пропал ребенок, сообщали в социальных сетях. В 16.39 ч. была информация о том, что ребенок пропал с детской площадки около 131-133 домов на ул. Жирмуну.

Жителей просили помочь в поисках. Ребенка искали полицейские, водолазы. Их помощь не потребовалась. Тело ребенка около 18 ч. обнаружили около Жирмунайского пляжа.

Подозревают, что ребенок утонул.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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