Представители ресторанов не могут найти работников: люди ленятся, не хотят работать

Летний период - настоящая головная боль для сферы общепита. Скоро разгар сезона, а работников нет. Потенциальные работодатели говорят, что не хватает персонала, литовцы не идут работать, а иностранцев трудоустроить тяжело. Летом не хочет работать и молодежь. По словам экспертов, это можно назвать леностью. Об этом рассказали журналисты LNK.

"Сейчас особенно чувствуется нехватка работников", – сказала LNK глава ресторана Bernelių užeigа Рамуне Кулбите-Радзюкене.

"Многие рестораны из-за этого не могут похвастаться качеством обслуживания, люди сердятся, текучка рабочей силы большая, работников нет, обучать их некогда. Нехватка чувствуется и сейчас, некоторые рестораны не могут расширяться", – сказала президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене.

"Литовцев всегда будет не хватать в силу демографической ситуации, ведь на пенсию уходит больше людей, чем приходит на рынок труда", – сказал представитель компании Amber Food Гедиминас Балнис.

Летом работать хотят немногие.

"Работодатели ищут в основном поваров и их помощников, официантов, посудомойщиков, горничных, работников для приготовления фаст-фуда", – сказал представитель Службы занятости Гитиас Дарулис.

Раньше такую работу выполняла молодежь, зарабатывая на каникулах.

"Но сейчас, знаете, молодежи не хватает. Приходят молодые люди, которые хотят работать, но они слишком молодые, это 16-летние, 17-летние", – сказала Кулбите-Радзюкене.

"Мы сталкиваемся с проблемой богатых стран: уже выросло не первое поколение избалованных молодых людей, которые не знают, что такое нехватка ресурсов, они немотивированы работать", – сказал Балнис.

"это чувствуется после ковида. Какая-то всеобщая леность, люди не хотят работать. Они считают, что получать пособия выгоднее", – сказала Шишкаускене.

Статистика подтверждает, что молодежь не хочет работать. Больше всего безработных молодых людей до 29 лет – в крупных городах.

"Больше всего в Каунасе – 10,7%, в Акмяне – 9,4%, в Висагинасе и в Вильнюсе по 8,7%", – заметил Дарулис.

Чтобы заполнить недостачу, кафе и рестораны нанимают иностранцев, но и их сейчас найти непросто из-за действующих законов.

"Иностранцев мы нанимаем в основном для работы на кухне. Официант должен общаться с клиентами, владеть определенными языками. Тут интегрировать иностранцев сложно", – сказала Кулбите-Радзюкене.

"Да, больше всего иностранцев работает на кухне. Но сейчас меняются технологии, можно заказывать еду с помощью QR-кода, виртуально, это облегчает работу иностранцев", – заметил Балнис.

По данным LNK, сейчас через Службу занятости ищут 50 000 неквалифицированных работников.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!